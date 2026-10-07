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Спорт

Сон забил Узбекистану и стал рекордсменом сборной Южной Кореи

Футбол Рекорд Корея, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 12:05 Фото: Instagram/thekfa
Накануне в южнокорейском городе Йонъин состоялась товарищеская игра по футболу, где местная сборная победила команду Узбекистана со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Победу хозяевам поля принесли голы в исполнении Сон Хын Мина и О Се Хуна. Для Сона, который открыл счет на шестой минуте встречи, этот мяч стал 59-м в составе корейской дружины за карьеру.

Тем самым 34-летний форвард превзошел достижение Чха Бом Гына (58) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи.

Вдобавок к этому Сон еще является рекордсменом своей сборной по количеству сыгранных матчей (151). Хын Мин принимал участие в мировых первенствах 2014, 2018, 2022 и 2026 годов.

Сон Хын Мин на протяжении 10 лет выступал за английский "Тоттенхэм" и практически все это время признавался лучшим футболистом Азии.

А с августа 2025 года нападающий покинул АПЛ и надел майку клуба МЛС – "Лос-Анджелес", где сразу стал одним из лидеров.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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