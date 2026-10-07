150 атлетов будут защищать честь Казахстана на V Азиатских Пара играх

С 18 по 24 октября в японской префектуре Айти и городе Нагоя пройдут V Азиатские Пара игры среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, а также спортсменов с особенностями интеллектуального развития, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МТС РК, в составе сборной Казахстана на будущих соревнованиях выступят 150 спортсменов по 12-ти видам спорта. В частности, 12 спортсменов примут участие в состязаниях по волейболу сидя, 8 – по пара таеквондо, 26 – по пара дзюдо, 12 – по пара настольному теннису, 12 – по пара пулевой стрельбе, 14 – по пара легкой атлетике, 9 – по пара стрельбе из лука, 21 – по пара плаванию, 3 – по теннису на колясках, 15 – по пара пауэрлифтингу, 5 – по бочча и 13 – по пара велоспорту.

На предстоящих Играх наши спортсмены будут защищать честь страны в одном командном и 11-ти индивидуальных видах спорта. В этот раз Казахстан впервые выступит в теннисе на колясках. Кроме того, первый раз от нас в соревнованиях по пара легкой атлетике примут участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития. В частности, они выступят в классе Т20 в легкой атлетике и в 11-м классе в пара настольном теннисе.

Первые соревнования для казахстанских пара спортсменов на V Азиатских Пара играх начнутся 16 октября с индивидуальных состязаний по пара настольному теннису.

Официальная церемония открытия Игр состоится 18 октября на легкоатлетическом стадионе "Мидзухо" в городе Нагоя.

В V Азиатских Пара играх примут участие около 4000 спортсменов из 45 стран. В 18-ти видах спорта будет разыграно 502 комплекта медалей.

Три года назад на IV Азиатских Пара играх в Ханчжоу (Китай) принял участие 131 казахстанский атлет. Тогда наша сборная завоевала 41 медаль: 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую.

Между тем рулевой португальской сборной по футболу Жорже Жезуш не собирается извинятся перед Роналду и ждет его возвращения.

