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Спорт

Жезуш не извинится перед Роналду и ждет его возвращения в сборную

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:19 Фото: Instagram/Cristiano
Почти целую неделю мировая футбольная общественность обсуждает неприятный скандал, который произошел между главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушом и ее главной звездой Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью 72-летний португальский специалист высказал новую порцию фраз в адрес капитана "Аль-Насра".

"Я не знаю, что произойдет, он должен сам решить, чего хочет. Если он захочет выступать за сборную, то может вернуться, когда пожелает. Это было недопонимание, которое, на мой взгляд, легко решить. С моей стороны все в порядке. Я ни перед кем не извиняюсь. И по какому поводу должен делать это? Ситуация, сложившаяся между нами, раздута. Он знает, что карьера когда-нибудь закончится, ведь ничего не длится вечно. При первом вызове в сборную я сказал ему: "Ты мне нужен". Играешь ты или нет, ты мне нужен. И сейчас тоже хочу повторить".Жорже Жезуш

По информации некоторых СМИ, Жезуш не хочет, чтобы сборная Португалии продолжала работу в напряженной обстановке после ухода Роналду и может вернуть его на два ноябрьских матча Лиги наций.

Опытный наставник готов дать возможность 41-летнему форварду достойно завершить карьеру, если конечно он сам захочет и закроет свою гениальную карьеру в сборной.

Футбол Возвращение Аль-Наср, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:19

Фото: Instagram/Cristiano

Что касается самого Роналду, то он уже вернулся в Эр-Рияд (Саудовскую Аравия) после конфликта с Жезушом.

А в самой федерации футбола Португалии пока не затрагивают тему прощального матча Криштиану в сборной, но обсудят произошедший инцидент в ближайшие дни.

"Это зона тренера, и президент FPF не вмешивается в такие вопросы. Роналду – главный символ португальской идентичности и мы должны отдать дань уважения ему. Он входит в состав сборной благодаря своим заслугам, он всегда будет частью этой команды, пока будет физически способен. Криштиану – наш бренд, абсолютно выдающийся игрок, который мог завершить карьеру на ЧМ, но не захотел этого сделать из-за любви к своей сборной. А недоразумения разрешаются, когда в этом процессе участвуют все три стороны: FPF, тренер и игроки. Роналду это часть нашего наследия и он будет здесь столько, сколько захочет тренер". Глава FPF Педру Пооэнса

Поддерживают своего капитана и другие лидеры португальской дружины.

"Криштиану наш капитан, символ сборной, лучший игрок, который когда-либо был у Португалии и я уверен, что все закончится наилучшим образом. Сейчас главное эти четыре победы. Мы все проделали отличную работу, включая Роналду, а теперь можем наслаждаться. Только Проэнса, Жезуш и Роналду знают, что произойдет дальше". Защитник Жоао Канселу

Неделю назад Роналду самовольно покинул расположение португальской сборной в Дании из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

А минувшей ночью "команда избранных" победила Норвегию в рамках четвертого тура Лиги наций (2:1) и первой гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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