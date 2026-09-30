Итоги полуфиналов: как выступили казахстанские боксеры на Азиатских играх

30 сентября в японской префектуре Аичи и городе Нагоя завершились полуфинальные поединки с участием четырех представителей сборной Казахстана по боксу в рамках ХХ летних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, только одному нашему спортсмену удалось пробиться в финал данных состязаний. Чемпион мира Торехан Сабырхан в весовой категории до 70 кг в полуфинале встретился с Шавкатжоном Болтаевым из Узбекистана.

С первых минут казахстанский боксер полностью владел преимуществом и одержал уверенную победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

На стадии полуфиналов Азиады-2026 проиграли свои встречи и довольствуются бронзовыми наградами Махмуд Сабырхан, Алуа Балкыбекова и Наталья Богданова.

Финалы боксерского турнира пройдут 2 октября, где выступят два наших посланца.

Днем ранее путевку в решающую стадию завоевал Айбек Оралбай.