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Спорт

Итоги полуфиналов: как выступили казахстанские боксеры на Азиатских играх

Бокс Финал Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 12:01 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
30 сентября в японской префектуре Аичи и городе Нагоя завершились полуфинальные поединки с участием четырех представителей сборной Казахстана по боксу в рамках ХХ летних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, только одному нашему спортсмену удалось пробиться в финал данных состязаний. Чемпион мира Торехан Сабырхан в весовой категории до 70 кг в полуфинале встретился с Шавкатжоном Болтаевым из Узбекистана.

С первых минут казахстанский боксер полностью владел преимуществом и одержал уверенную победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

На стадии полуфиналов Азиады-2026 проиграли свои встречи и довольствуются бронзовыми наградами Махмуд Сабырхан, Алуа Балкыбекова и Наталья Богданова.

Финалы боксерского турнира пройдут 2 октября, где выступят два наших посланца.

Днем ранее путевку в решающую стадию завоевал Айбек Оралбай.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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