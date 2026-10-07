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Спорт

"Дверь в другую сторону выгнута": Александр Бублик попал в ДТП накануне матча

Теннисист Александр Бублик , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 02:21 Фото: instagram/BUBLIK
Казахстанский теннисист Александр Бублик попал в аварию перед "Мастерс" в Шанхае, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, об этом 22-я ракетка мира рассказал в своем Telegram-канале.

"Вышли из такси из Шанхае, а тут вот так вот. Девушка снесла дверь просто. Я жив-здоров, но дверь в другую сторону выгнута вообще. Хорошо, что я ногу не высунул", – сказал Бублик на видео.

В Шанхае 7 октября 2026 года стартовал турнир ATP серии "Мастерс". Бублик как один из сеяных стартует сразу со второго круга. Его соперником станет чех Томаш Махач, матч пройдёт 10 октября.

Ранее казахстанский теннисист не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP 500 в Пекине (Китай).

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Камила Салкымбаева
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