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Спорт

"Все, я в истерике": Александр Бублик не сдержался во время матча

Теннисист Александр Бублик , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 06:36 Фото: instagram/BUBLIK
Казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на игру в третьем круге топ-турнира в Шанхае (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, Александр Бублик, занимающий 22-е место в мировом рейтинге, обратился к своей команде во время матча четвертого круга турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).

"Я хочу уйти с корта, брат. Я не понимаю. Почему всегда я, почему, господи? Все, я в истерике", – сказал Бублик в начале второго сета.

Его соперником стал двукратный чемпион турниров "Большого шлема" немец Александр Зверев. Встреча на корте продлилась 2 часа 41 минуту.

За это время Бублик выполнил двадцать эйсов, допустил восемь двойных ошибок, проиграл один гейм на своей подаче, сделал два брейка, но уступил со счетом 6:7, 6:4, 6:7.

Турнир в Шанхае проходит с 7 по 18 октября 2026 года, действующим чемпионом соревнований является представитель Монако Валантен Вашеро.

Юлия Путинцева почти за три часа "вымотала" свою соперницу и пробилась во второй раунд WTA 1000 в Ухане.

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Камила Салкымбаева
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