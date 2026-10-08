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Спорт

Стало известно время выступления Самоделкиной на Мемориале Дениса Тена

Фигурное катание Турнир Тена, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 09:54 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
8 октября в Алматы на Halyk Arena стартует Denis Ten Memorial Challenge 2026, международный турнир по фигурному катанию, входящий в серию ISU Challenger Series сезона 2026/27 (VIII этап), сообщает Zakon.kz.

На этих соревнованиях выступают все ведущие фигуристы Казахстана, за исключением олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова.

В его отсутствие казахстанцы будут переживать за Софью Самоделкину и восемь других наших спортсменов.

Что касается Софьи, то она начнет свою короткую программу уже сегодня, после 17:00. Она выйдет на лед в третьей группе фигуристок, всего в женских состязаниях 19 участниц.

Кроме Самоделкиной честь Казахстана в этой дисциплине будут защищать Зере Сарбалина, Нурия Сулеймен, Амина Алексеева, Алика Халимова и Амина Ирматова.

Также 8 октября после 20:00 на лед с короткими программами выйдут мужчины, где от нашей страны выступит Диас Жиренбаев.

Мемориал Дениса Тена проводится в восьмой раз и остается единственным международным соревнованием уровня ISU по фигурному катанию в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Статус этапа Challenger Series означает, что результаты идут в зачет мирового рейтинга ISU, а спортсмены получают больше рейтинговых очков, чем на обычных международных стартах.

Соревнования пройдут среди взрослых (Senior) и юниоров (Junior) в трех дисциплинах: мужское одиночное катание, женское одиночное катание, танцы на льду.

8 и 9 октября зрители увидят короткие и произвольные программы, ритм-танец. 10 октября завершающие прокаты, церемония награждения и гала-шоу победителей, включая гостей турнира.

А накануне определилось количество атлетов, которые представят Казахстан на V Азиатских Параиграх.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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