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Спорт

Софья Самоделкина завоевала "бронзу" на Мемориале Дениса Тена

Фигуристка Софья Самоделкина , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 02:16 Фото: instagram/sofyasamodelkina
Представительница сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина показала третий результат на Мемориале Дениса Тена в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, с 8 октября 2026 года в Алматы проходит международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge.

Соревнования входят в серию ISU Challenger Series сезона-2026/27 и являются восьмым этапом турнира.

Победительницей Мемориала Дениса Тена стала российская фигуристка, серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова). По сумме короткой и произвольной программ спортсменка получила от судей 226,01 балла.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Ю Че, набравшая 209,20 балла. Тройку призеров замкнула казахстанка Софья Самоделкина с результатом 204,36 балла.

Среди остальных казахстанских фигуристок Нурия Сулеймен заняла 14-е место, Алика Халимова расположилась на 15-й строчке, Амира Ирматова стала 16-й, Зере Сарбалина финишировала 18-й, а Амина Алексеева завершила соревнования на 19-й позиции.

Ранее Софья Самоделкина представила короткую программу, за которую получила 69,45 балла.

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Камила Салкымбаева
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