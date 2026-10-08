Представлены официальные эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр-2032

В Австралии состоялась официальная презентация эмблем Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, которые пройдут в Брисбене. В основу дизайна легли природные и культурные особенности страны, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, главными элементами эмблем стали два вида какаду, обитающих в Австралии. Символом Олимпийских игр выбран розовый какаду, а Паралимпийских – желтохохлый.

В дизайне также отражены другие символы. В хохолках птиц можно увидеть очертания штата Квинсленд, а олимпийский и паралимпийский огонь олицетворяют единство, надежду и вдохновение. Расположение трех и двух перьев отсылает к 2032 году, когда Австралия в третий раз в истории примет летние Олимпийские игры.

Особое значение образы какаду имеют для коренных народов Австралии. В их культуре эти птицы связаны с землей и традициями, а также воспринимаются как вестники, объединяющие людей с местами, историями и церемониями.

Обе эмблемы дополнены надписью Brisbane 2032, выполненной специально разработанным шрифтом. Олимпийская версия также включает пять колец, а паралимпийская – символ агитос.

Презентация новых символов Игр проходила поэтапно в разных частях Квинсленда. Шесть отдельных элементов дизайна были представлены на пяти площадках региона, включая Большой Барьерный риф, Касл-Хилл, набережную Рокгемптона, гору Уайлдхорс и пляж Каррамбин.

Затем все элементы объединили в две полноценные эмблемы, которые впервые продемонстрировали в районе Саут-Бэнк в Брисбене.

Представленные эмблемы станут основой визуального оформления предстоящих Игр. При этом талисман или талисманы Олимпиады и Паралимпиады будут представлены позднее.

Летние Олимпийские игры в Брисбене пройдут с 23 июля по 8 августа 2032 года, а Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.

Тем временем через 10 дней в Аичи-Нагоя (Япония) стартуют V Азиатские Параигры, куда от сборной Казахстана поедут 150 атлетов.