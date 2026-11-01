В Сенегале стартовали юношеские Олимпийские игры-2026: кто представляет Казахстан
Организаторы подготовили масштабную художественную программу, посвященную истории Сенегала, культурному наследию и традициям народов Африки. Об этом в ночь на 1 ноября 2026 года сообщили в Национальном Олимпийском Комитете.
"В подготовке представления были задействованы более 1 000 участников, в том числе свыше 600 танцоров, отобранных в различных регионах страны. Программа объединила традиционные африканские танцы, музыкальные выступления, театрализованные постановки и современные визуальные эффекты. Особое внимание было уделено национальной культуре. Для церемонии местные мастера изготовили около 1 500 костюмов", – говорится в сообщении.
Традиционной частью церемонии стал парад национальных делегаций. Флаг Казахстана на открытии пронесли дзюдоистка Фатима Супыгалиева и представитель пляжного волейбола Алихан Агабек.
Оба спортсмена являются победителями юношеских Азиатских игр-2025 в Бахрейне. Кроме того, Фатима Супыгалиева в 2026 году стала чемпионкой мира по дзюдо среди кадетов.
Всего в IV летних юношеских Олимпийских играх примут участие более 2 000 спортсменов. Казахстан на юношеской Олимпиаде представляют 18 атлетов в 11 видах спорта.
Соревнования продлятся до 13 ноября в Дакаре, Диамниадио и Сали.
А в Астане проходит чемпионат мира по борьбе. Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов одержал победу в полуфинале и готовится к битве за "золото".