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Спорт

В Сенегале стартовали юношеские Олимпийские игры-2026: кто представляет Казахстан

Люди в костюмах, церемония открытия Игр, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 05:35 Фото: пресс-служба НОК РК
В Сенегале 31 октября прошла официальная церемония открытия IV летних юношеских Олимпийских игр, которые впервые в истории проходят на африканском континенте, сообщает Zakon.kz.

Организаторы подготовили масштабную художественную программу, посвященную истории Сенегала, культурному наследию и традициям народов Африки. Об этом в ночь на 1 ноября 2026 года сообщили в Национальном Олимпийском Комитете.

"В подготовке представления были задействованы более 1 000 участников, в том числе свыше 600 танцоров, отобранных в различных регионах страны. Программа объединила традиционные африканские танцы, музыкальные выступления, театрализованные постановки и современные визуальные эффекты. Особое внимание было уделено национальной культуре. Для церемонии местные мастера изготовили около 1 500 костюмов", – говорится в сообщении.

Традиционной частью церемонии стал парад национальных делегаций. Флаг Казахстана на открытии пронесли дзюдоистка Фатима Супыгалиева и представитель пляжного волейбола Алихан Агабек.

Сборная Казахстана, флаг Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 05:35

Фото: пресс-служба НОК РК

Оба спортсмена являются победителями юношеских Азиатских игр-2025 в Бахрейне. Кроме того, Фатима Супыгалиева в 2026 году стала чемпионкой мира по дзюдо среди кадетов.

Всего в IV летних юношеских Олимпийских играх примут участие более 2 000 спортсменов. Казахстан на юношеской Олимпиаде представляют 18 атлетов в 11 видах спорта.

Соревнования продлятся до 13 ноября в Дакаре, Диамниадио и Сали.

А в Астане проходит чемпионат мира по борьбе. Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов одержал победу в полуфинале и готовится к битве за "золото".

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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