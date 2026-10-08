Лидер "Кайрата" вернулся в Казахстан и подписал новый контракт

8 октября действующий чемпион Казахстана по футболу – алматинский "Кайрат" объявил о продлении контракта с португальским нападающим Жоржиньо, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы "желто-черных", новое соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до конца 2027 года.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл 23 матча, где забил девять голов и сделал три результативные передачи.

26 июля португалец получил серьезную травму в поединке КПЛ-2026 против "Ордабасы" и выбыл на длительный срок.

Сейчас португалец проходит реабилитацию под наблюдением медицинского штаба алматинского коллектива.

А сегодня НОК РК представил официальные эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, которые пройдут в Брисбене (Австралия).