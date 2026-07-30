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Спорт

"Кайрат" отпустил Жоржиньо и ищет нового нападающего

Португальский нападающий &quot;Кайрата&quot; Жоржиньо , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 02:30 Фото: Instagram/jorginhofrello
Португальский нападающий "Кайрата" Жоржиньо пропустит в "Кайрате" оставшуюся часть игрового сезона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ASnews.kz, по итогам матча 19-го тура КПЛ против "Ордабасы" (2:1) у 28-летнего форварда алматинцев диагностировали разрыв крестообразных связок.

На костылях футболист выбыл на срок до девяти месяцев. Поэтому "Кайрат" ищет нового нападающего, которого можно зарегистрировать в качестве свободного агента.

Жоржинью перешел в алматинский клуб в 2025 году. В этом сезоне легионер провел 23 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. До этого он выступал за люксембургский "Дифферданж".

Ранее мы писали о том, что второй день подряд казахстанские вратари становятся героями еврокубков.

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