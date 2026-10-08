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Спорт

Астанинская команда выиграла международный турнир по дрон-футболу

Астанинская команда выиграла международный турнир по дрон-футболу, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 19:12 Фото: magnific.com
В Астане завершился международный турнир Astana FIDA Drone Soccer Open Cup 2026. В двухдневных соревнованиях приняли участие около 20 команд из различных регионов Казахстана, а также команда из Турции, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства просвещения РК, турнир прошел в категории Drone Soccer Class 20. Участники продемонстрировали мастерство управления дронами, скорость и точность, командную слаженность и тактическое мышление.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

  • I место – команда "Surprise", город Астана;
  • II место – команда "SkyWings", город Актобе;
  • III место – команда "Qara Steed", город Астана.

Международный турнир стал площадкой для обмена опытом между молодыми пилотами дронов, совершенствования технических навыков и популяризации дрон-футбола.

Дрон-футбол объединяет спортивную конкуренцию с инженерно-техническими знаниями и способствует повышению интереса молодежи к современным технологиям.

Ранее была названа дата запуска коммерческих полетов аэротакси.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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