Казахстанские фехтовальщики назвали состав на этап Кубка мира в Марокко
В мужском индивидуальном турнире Казахстан представят Нуржан Абжанов, Эльмир Алимжанов, Александр Федотов, Алексей Касаткин, Ансар Касен, Руслан Курбанов, Богдан Лукин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов и Георгий Тинников.
В женских личных соревнованиях заявлены Владислава Андреева, Ирина Бакалдина, Софья Николайчук и Дарья Самоделкина.
В мужском командном турнире выступят Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов. Женскую сборную представят Владислава Андреева, Ирина Бакалдина, Софья Николайчук и Дарья Самоделкина.
Отметим, что мужская сборная Казахстана по шпаге в 2026 году выиграла чемпионат Азии, чемпионат мира и Азиатские игры. На Азиаде в Японии команда завоевала золотую медаль, а Кирилл Проходов стал серебряным призером в личном турнире.
Ранее сообщалось, что казахстанские тхэквондистки поборются за рейтинговые очки на Гран-при в Париже.