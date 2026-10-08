Казахстанские фехтовальщики назвали состав на этап Кубка мира в Марокко

Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие в этапе Кубка мира, который пройдет с 15 по 18 октября в Касабланке (Марокко). На международном турнире казахстанские спортсмены выступят в личных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

В мужском индивидуальном турнире Казахстан представят Нуржан Абжанов, Эльмир Алимжанов, Александр Федотов, Алексей Касаткин, Ансар Касен, Руслан Курбанов, Богдан Лукин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов и Георгий Тинников.

В женских личных соревнованиях заявлены Владислава Андреева, Ирина Бакалдина, Софья Николайчук и Дарья Самоделкина.

В мужском командном турнире выступят Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов. Женскую сборную представят Владислава Андреева, Ирина Бакалдина, Софья Николайчук и Дарья Самоделкина.

Отметим, что мужская сборная Казахстана по шпаге в 2026 году выиграла чемпионат Азии, чемпионат мира и Азиатские игры. На Азиаде в Японии команда завоевала золотую медаль, а Кирилл Проходов стал серебряным призером в личном турнире.

Ранее сообщалось, что казахстанские тхэквондистки поборются за рейтинговые очки на Гран-при в Париже.