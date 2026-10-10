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Спорт

Рыбакина назвала Алматы одним из любимых городов

Елена Рыбакина, любимые города мира, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 12:06 Фото: Instagram/lenarybakina
В список дорогих городов для знаменитой теннисистки также вошли Москва, Мельбурн и Лондон. С одними ее связывают личные воспоминания, с другими – дружба и громкие победы на корте, сообщает Zakon.kz.

Своими предпочтениями казахстанская теннисистка поделилась в проекте для китайских болельщиков. Выбирая города, спортсменка объяснила, почему каждый из них ей дорог.

"Я назвала бы Москву, потому что я там родилась. Алматы, потому что я люблю этот город. Мельбурн и Лондон – у меня там много друзей и я выиграла Уимблдон", – сказала Рыбакина.

Ранее казахстанская теннисистка, первая ракетка мира в женском одиночном разряде Елена Рыбакина награждена орденом "Барыс" III степени.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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