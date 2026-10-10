Рыбакина назвала Алматы одним из любимых городов

Фото: Instagram/lenarybakina

В список дорогих городов для знаменитой теннисистки также вошли Москва, Мельбурн и Лондон. С одними ее связывают личные воспоминания, с другими – дружба и громкие победы на корте, сообщает Zakon.kz.

Своими предпочтениями казахстанская теннисистка поделилась в проекте для китайских болельщиков. Выбирая города, спортсменка объяснила, почему каждый из них ей дорог. "Я назвала бы Москву, потому что я там родилась. Алматы, потому что я люблю этот город. Мельбурн и Лондон – у меня там много друзей и я выиграла Уимблдон", – сказала Рыбакина. The four special places for Lena Rybakina : 🇷🇺 Moscow 🇰🇿 Almaty 🇦🇺 Melbourne 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 London She will always be a Russian Girl 🫶🫰 https://t.co/ea544nwq91 — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) October 9, 2026 Ранее казахстанская теннисистка, первая ракетка мира в женском одиночном разряде Елена Рыбакина награждена орденом "Барыс" III степени.

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