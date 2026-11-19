С 23 ноября по 3 декабря 2026 года в Алматы пройдет чемпионат Азии по гандболу среди женских команд. Континентальное первенство станет отбором на чемпионат мира 2027 года, сообщает Zakon.kz.

По итогам турнира четыре лучшие команды получат путевки на мировое первенство, которое пройдет в Венгрии.

В соревнованиях примут участие 10 национальных сборных.

Казахстан по итогам жеребьевки попал в группу B, куда также вошли: Южная Корея, Индия, Австралия и Узбекистан. Япония, Иран, Китай, Гонконг и Таиланд сыграют в группе B.

Первый матч на турнире наши гандболистки проведут 23 ноября против Австралии.

Ранее сообщалось, что казахстанские борцы завоевали два "золота" на турнире в Таиланде.