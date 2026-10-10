Дастан Сатпаев одержал первую и разгромную победу в составе "Бернли"

10 октября будет памятным днем для талантливого казахстанского форварда Дастана Сатпаева, который достиг первой своей победы в майке "Бернли" на уровне английского Чемпионшипа, сообщает Zakon.kz.

Эта радость для нашего футболиста вдвойне приятная, так как он вернулся в строй после травмы, плюс его команда одержала первую и крупную победу в нынешнем сезоне после восьми туров.

Дастан Сатпаев с коллегами сегодня разгромили на выезде "Уотфорд" со счетом 4:0. Судьба матча была предрешена уже в первом тайме, когда гости забили три безответных мяча в ворота хозяев поля.

Отличились Якуб Бруун Ларсен, Зеки Амдуни и Рео Хатате. Еще один гол "Бернли" забил после перерыва, за три минуты до финального свистка шикарным ударом отметился Маркус Эдвардс.

18-летний казахстанец появился на поле только во втором тайме, когда на 74-й минуте заменил Бруун Ларсена.

Благодаря первому успеху в нынешнем сезоне "Бернли" накопил семь очков и поднялся на одну строчку выше и сейчас занимает 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Свой следующий матч команда Ники Хайена проведет дома 13 октября против "Чарльтона".

Тем временем сегодня бывшая команда Дастана Сатпаева "Кайрат" добилась трудной победы на Центральном стадионе в рамках КПЛ-2026.