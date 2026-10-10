#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
453.93
508.72
5.35
Спорт

Дастан Сатпаев одержал первую и разгромную победу в составе "Бернли"

Футбол Победа Сатпаева, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 21:50 Фото: Instagram/burnleyofficial
10 октября будет памятным днем для талантливого казахстанского форварда Дастана Сатпаева, который достиг первой своей победы в майке "Бернли" на уровне английского Чемпионшипа, сообщает Zakon.kz.

Эта радость для нашего футболиста вдвойне приятная, так как он вернулся в строй после травмы, плюс его команда одержала первую и крупную победу в нынешнем сезоне после восьми туров.

Дастан Сатпаев с коллегами сегодня разгромили на выезде "Уотфорд" со счетом 4:0. Судьба матча была предрешена уже в первом тайме, когда гости забили три безответных мяча в ворота хозяев поля.

Отличились Якуб Бруун Ларсен, Зеки Амдуни и Рео Хатате. Еще один гол "Бернли" забил после перерыва, за три минуты до финального свистка шикарным ударом отметился Маркус Эдвардс.

18-летний казахстанец появился на поле только во втором тайме, когда на 74-й минуте заменил Бруун Ларсена.

Благодаря первому успеху в нынешнем сезоне "Бернли" накопил семь очков и поднялся на одну строчку выше и сейчас занимает 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Свой следующий матч команда Ники Хайена проведет дома 13 октября против "Чарльтона".

Тем временем сегодня бывшая команда Дастана Сатпаева "Кайрат" добилась трудной победы на Центральном стадионе в рамках КПЛ-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Фото: instagram/burnleyofficial
19:10, 24 августа 2026
"Бернли" отреагировал на исторический дебют Дастана Сатпаева
Футбол, состав &quot;Бернли&quot;
07:18, 07 сентября 2026
Дастан Сатпаев получил в "Бернли" звездного конкурента
Казахстанский форвард Дастан Сатпаев
02:26, 24 августа 2026
Дастан Сатпаев не спас "Бернли" от поражения в дебютном матче Чемпионшипа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КХЛ выпустила хайлайт победы &quot;Барыса&quot; над &quot;Авангардом&quot; в Астане
22:00, Сегодня
КХЛ выпустила хайлайт победы "Барыса" над "Авангардом" в Астане
"Атырау" победил "Женис", но по-прежнему находится близко к зоне вылета
21:24, Сегодня
"Атырау" победил "Женис", но по-прежнему находится близко к зоне вылета
&quot;Бёрнли&quot; Дастана Сатпаева разгромил &quot;Уотфорд&quot; в Чемпионшипе
20:53, Сегодня
"Бёрнли" Дастана Сатпаева разгромил "Уотфорд" в Чемпионшипе
Михаил Кравец прокомментировал победу &quot;Барыса&quot; над &quot;Авангардом&quot;
20:15, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу "Барыса" над "Авангардом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: