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Спорт

Путинцева приятно удивила и выиграла квалификацию WTA 1000 в Ухане

Теннис Победа Квал, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 12:08 Фото: Instagram/yulia_putintseva
В китайском городе Ухань стартовал крупный женский турнир из категории WTA 1000, где очень хорошими результатами отличилась вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Занимающая 79-ю строчку женского рейтинга WTA Путинцева начала свои выступления на этих соревнованиях с квалификационного раунда.

И в первом круге отбора 10 октября казахстанка сумела одолеть 57-ю ракетку планеты Элену-Габриелу Рузу (Румыния) – 7:5, 2:1 (отказ).

А накануне в финале квалификационных состязаний Юлия уверенно переиграла американку Эшлин Крюгер (№66 WTA) – 6:1, 6:3.

Теперь 13 октября второй номер казахстанской женской сборной в первом круге основной сетки в Ухане встретится с турецкой теннисисткой Зейнеп Сонмез (№59 WTA).

Стоит подчеркнуть, что Юлия приехала в Китай в ранге двукратного бронзового призера Азиатских игр-2026.

Также можно заметить, что в парных соревнованиях Уханя принимает участие наша Анна Данилина, но она пока не начала свои поединки.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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