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Спорт

Легендарный голландец возглавил один из самых популярных клубов Бразилии

Футбол Тренер Коринтианса, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 12:54 Фото: Instagram/clarenceseedorf
50-летняя экс-звезда мирового футбола Кларенс Зеедорф возобновил свою тренерскую карьеру, встав у руля бразильского "Коринтианса", сообщает Zakon.kz.

"Народная команда" уже объявила о назначении голландского специалиста на пост главного тренера своего клуба.

Зеедорф, который не тренировал на протяжении последних семи лет, подписал контракт с "мушкетерами" до конца 2027 года.

"Принять этот вызов большая честь, но и огромная ответственность. Я здесь, чтобы выкладываться по максимуму и создать команду, которая будет бороться за каждый мяч, каждую минуту и каждую победу". Кларенс Зеедорф

"Коринтианс" стал пятым коллективом в тренерской карьере Зеедорфа. До этого он трудился в "Милане" (2014), "Шэньчжэне" (2016) и "Депортиво" (2018), а также в сборной Камеруна (2018-2019).

"Для нас огромная радость видеть в своих рядах профессионала такого уровня, как Зеедорф. Мы сделали выбор исходя из того, каким видим стиль работы в "Коринтианс", и я уверен, что он и его тренерский штаб помогут нам преодолеть этот сложный период в чемпионате Бразилии". Президент "Наполи" Осмар Стабиле

Сейчас после 29 матчей чемпионата Бразилии "Коринтианс" занимает 16-е место, с активом в 32 очка. Дебют Зеедорфа на новом месте работы запланирован на 20 октября, когда его команда дома сыграет с "Палмейрасом".

А на прошлой неделе для казахстанцев были представлены официальные эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр-2032.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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