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Спорт

Cборной Казахстана вручили флаг для участия на V Азиатских Пара играх

Пара Азиада Вручение Флага Сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:45 Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
В легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan в Астане состоялась торжественная церемония проводов национальной сборной Казахстана на V Азиатские Пара игры-2026, которые пройдут с 18 по 24 октября в Аичи–Нагоя (Япония), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, в мероприятии приняли участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, представители Национального паралимпийского комитета нашей страны, ветераны спорта, тренеры, общественные деятели и другие почетные гости.

Параспорт Азиада Участники, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:45

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Ербол Мырзабосынов отметил высокий уровень подготовки национальной сборной и пожелал спортсменам успешного выступления на предстоящих Играх.

Параспорт Азиада Участники, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:45

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Одним из ключевых моментов церемонии стала торжественная передача Государственного флага РК знаменосцам национальной сборной. Почетное право нести флаг на церемонии открытия Игр предоставлено бронзовому призеру Паралимпийских игр Париж-2024, чемпиону мира по пара легкой атлетике Дастану Мукашбекову и многократному призеру чемпионата мира по пара дзюдо Аяла Мереке.

"Для меня большая честь нести Государственный флаг Казахстана на Азиатских Пара играх. Я высоко ценю оказанное мне доверие и осознаю всю возложенную на меня ответственность. Приложу все свои силы, проявлю волю к победе и сделаю все возможное, чтобы достойно представить нашу страну на Азиатских Пара играх". Дастан Мукашбеков

На V Азиатских Пара играх Аичи-Нагоя 2026 Казахстан представят 150 спортсменов в 12 видах спорта: пара легкой атлетике, пара дзюдо, пара настольном теннисе, пара стрельбе из лука, пара пулевой стрельбе, пара велоспорте, волейболе сидя, пара тхэквондо, пара плавании, пара пауэрлифтинге, бочча и теннисе на колясках.

Впервые в истории выступлений нашей страны на Азиатских Пара играх отечественные спортсмены примут участие в соревнованиях по теннису на колясках.

Параспорт Азиада Участники, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:45

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В рамках церемонии также состоялась презентация официального маскота национальной паралимпийской сборной Казахстана – Жениса. Он создан в образе каракала – степной рыси, занесенной в Красную книгу Казахстана. Отличительной особенностью маскота является спортивный протез на одной из лап, символизирующий силу духа, стойкость и безграничные возможности человека.

Женис будет сопровождать сборную во время Игр и станет символом поддержки спортсменов, объединяя команду и привлекая внимание к достижениям казахстанских параатлетов.

Параспорт Азиада Участники, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:45

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Церемония открытия V Азиатских Пара игр состоится 18 октября 2026 года. В соревнованиях примут участие около 4 000 спортсменов из 45 стран и регионов Азии.

В рамках Игр пройдут состязания по 18 видам спорта, в которых будет разыграно 502 комплекта медалей.

А перед поездкой в Японию наши пара спортсмены смогли увидеть официальные эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр-2032.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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