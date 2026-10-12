Cборной Казахстана вручили флаг для участия на V Азиатских Пара играх

В легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan в Астане состоялась торжественная церемония проводов национальной сборной Казахстана на V Азиатские Пара игры-2026, которые пройдут с 18 по 24 октября в Аичи–Нагоя (Япония), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, в мероприятии приняли участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, представители Национального паралимпийского комитета нашей страны, ветераны спорта, тренеры, общественные деятели и другие почетные гости.

Ербол Мырзабосынов отметил высокий уровень подготовки национальной сборной и пожелал спортсменам успешного выступления на предстоящих Играх.

Одним из ключевых моментов церемонии стала торжественная передача Государственного флага РК знаменосцам национальной сборной. Почетное право нести флаг на церемонии открытия Игр предоставлено бронзовому призеру Паралимпийских игр Париж-2024, чемпиону мира по пара легкой атлетике Дастану Мукашбекову и многократному призеру чемпионата мира по пара дзюдо Аяла Мереке.

"Для меня большая честь нести Государственный флаг Казахстана на Азиатских Пара играх. Я высоко ценю оказанное мне доверие и осознаю всю возложенную на меня ответственность. Приложу все свои силы, проявлю волю к победе и сделаю все возможное, чтобы достойно представить нашу страну на Азиатских Пара играх". Дастан Мукашбеков

На V Азиатских Пара играх Аичи-Нагоя 2026 Казахстан представят 150 спортсменов в 12 видах спорта: пара легкой атлетике, пара дзюдо, пара настольном теннисе, пара стрельбе из лука, пара пулевой стрельбе, пара велоспорте, волейболе сидя, пара тхэквондо, пара плавании, пара пауэрлифтинге, бочча и теннисе на колясках.

Впервые в истории выступлений нашей страны на Азиатских Пара играх отечественные спортсмены примут участие в соревнованиях по теннису на колясках.

В рамках церемонии также состоялась презентация официального маскота национальной паралимпийской сборной Казахстана – Жениса. Он создан в образе каракала – степной рыси, занесенной в Красную книгу Казахстана. Отличительной особенностью маскота является спортивный протез на одной из лап, символизирующий силу духа, стойкость и безграничные возможности человека.

Женис будет сопровождать сборную во время Игр и станет символом поддержки спортсменов, объединяя команду и привлекая внимание к достижениям казахстанских параатлетов.

Церемония открытия V Азиатских Пара игр состоится 18 октября 2026 года. В соревнованиях примут участие около 4 000 спортсменов из 45 стран и регионов Азии.

В рамках Игр пройдут состязания по 18 видам спорта, в которых будет разыграно 502 комплекта медалей.

А перед поездкой в Японию наши пара спортсмены смогли увидеть официальные эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр-2032.