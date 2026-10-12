Кто представит Казахстан на чемпионате мира по боксу U19 в Черногории

Фото: olympic.kz

Стали известны имена казахстанских боксеров, которые выступят на чемпионате мира среди спортсменов до 19 лет. Турнир пройдет в Будве (Черногория), сообщает Zakon.kz.

На соревнованиях честь страны будут защищать 10 парней и 10 девушек. Мужская сборная 50 кг – Адиль Асканбай

55 кг – Айдос Усенов

60 кг – Данияр Акбисенов

65 кг – Акжурек Калабай

70 кг – Бибарыс Аширбай

75 кг – Амир Рамазан

80 кг – Тимур Тайбеков

85 кг – Руслан Ахметов

90 кг – Еркетан Жаркынбек

Свыше 90 кг – Владислав Саможонов. Женская сборная 48 кг – Жадыра Калтай

51 кг – Мадира Жумакан

54 кг – Жанель Имантаева

57 кг – Алина Кудайгенова

60 кг – Индира Кыдырмолдаева

65 кг – Айсулу Мухит

70 кг – Камила Оспанова

75 кг – Алтынгуль Аймахан

80 кг – Айдана Убайдуллакызы

Свыше 80 кг – Зарина Толыбай. Чемпионат мира пройдет с 15 по 27 октября. Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в декабре.

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