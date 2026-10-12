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Спорт

Кто представит Казахстан на чемпионате мира по боксу U19 в Черногории

Кто представит Казахстан на чемпионате мира по боксу U19 в Черногории, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 18:04 Фото: olympic.kz
Стали известны имена казахстанских боксеров, которые выступят на чемпионате мира среди спортсменов до 19 лет. Турнир пройдет в Будве (Черногория), сообщает Zakon.kz.

На соревнованиях честь страны будут защищать 10 парней и 10 девушек.

Мужская сборная

  • 50 кг – Адиль Асканбай
  • 55 кг – Айдос Усенов
  • 60 кг – Данияр Акбисенов
  • 65 кг – Акжурек Калабай
  • 70 кг – Бибарыс Аширбай
  • 75 кг – Амир Рамазан
  • 80 кг – Тимур Тайбеков
  • 85 кг – Руслан Ахметов
  • 90 кг – Еркетан Жаркынбек
  • Свыше 90 кг – Владислав Саможонов.

Женская сборная

  • 48 кг – Жадыра Калтай
  • 51 кг – Мадира Жумакан
  • 54 кг – Жанель Имантаева
  • 57 кг – Алина Кудайгенова
  • 60 кг – Индира Кыдырмолдаева
  • 65 кг – Айсулу Мухит
  • 70 кг – Камила Оспанова
  • 75 кг – Алтынгуль Аймахан
  • 80 кг – Айдана Убайдуллакызы
  • Свыше 80 кг – Зарина Толыбай.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 27 октября.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в декабре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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