Кто представит Казахстан на чемпионате мира по боксу U19 в Черногории
Фото: olympic.kz
Стали известны имена казахстанских боксеров, которые выступят на чемпионате мира среди спортсменов до 19 лет. Турнир пройдет в Будве (Черногория), сообщает Zakon.kz.
На соревнованиях честь страны будут защищать 10 парней и 10 девушек.
Мужская сборная
- 50 кг – Адиль Асканбай
- 55 кг – Айдос Усенов
- 60 кг – Данияр Акбисенов
- 65 кг – Акжурек Калабай
- 70 кг – Бибарыс Аширбай
- 75 кг – Амир Рамазан
- 80 кг – Тимур Тайбеков
- 85 кг – Руслан Ахметов
- 90 кг – Еркетан Жаркынбек
- Свыше 90 кг – Владислав Саможонов.
Женская сборная
- 48 кг – Жадыра Калтай
- 51 кг – Мадира Жумакан
- 54 кг – Жанель Имантаева
- 57 кг – Алина Кудайгенова
- 60 кг – Индира Кыдырмолдаева
- 65 кг – Айсулу Мухит
- 70 кг – Камила Оспанова
- 75 кг – Алтынгуль Аймахан
- 80 кг – Айдана Убайдуллакызы
- Свыше 80 кг – Зарина Толыбай.
Чемпионат мира пройдет с 15 по 27 октября.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в декабре.
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