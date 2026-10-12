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Спорт

Алькарас проиграл в Шанхае и помог Звереву стать первой ракеткой мира

Теннис Поражение Бергс, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 19:41 Фото: Instagram/atptour
12 октября 2026 года на проходящем в эти дни теннисном "Мастерсе" в Шанхае стало на одну сенсацию больше, после того как из турнира вылетел самый главный ее фаворит – Карлос Алькарас, сообщает Zakon.kz.

Третья ракетка мира не смог пробиться в четвертый раунд китайского "тысячника", проиграв бельгийцу Зизу Бергсу (№39 ATP) со счетом 5:7, 6:7 (4:7).

Таким образом Алькарас покидает Шанхай вслед за звездными игроками, такими как Новак Джокович, Лука Дардери, Флавио Коболли, Брэндон Накашима, Бэн Шелтон, Фрэнсис Тиафо, Артур Филс, Лернер Тиен, Тэйлор Фритц и Валентен Вашеро.

Данная неудача "Карлито" позволяет Александру Звереву официально закончить 2026 год первой ракеткой мира.

Алькарас лишился математических шансов догнать его после поражения Бергсу.

Что касаемо немецкого теннисиста, то будущий лидер рейтинга ATP завтра выйдет на корты Шанхая, чтобы оспорит путевку в четвертьфинал текущего турнира в матче против казахстанца Александра Бублика (начало в 15:00).

Также завтра (10:00) на корты Уханя выйдет наша Юлия Путинцева, чтобы попытаться пробиться во второй круг основной стадии турнира WTA 1000.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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