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Спорт

"Галатасарай" дома готовится дать бой "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Футбол 5 млн Доход Барселоны, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:47 Фото: Instagram/Galatasaray
В ночь на 14 октября в Стамбуле начнется футбольный матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где турецкий "Галатасарай" примет каталонскую "Барселону". Этот поединок – один из самых интересных и обсуждаемых в предстоящем туре, сообщает Zakon.kz.

К самому популярному клубу Турции приедет один из титулованных коллективов планеты.

"Галатасарай" за последнее время серьезно усилился многими качественными легионерами, но смогут ли эти новобранцы противостоять каталонской машине, которая громит всех на старте нынешнего сезона?

"Нет смысла объяснять, насколько сильна "Барса" и в какой футбол она играет. Когда мы были в хорошей форме, нам вместе с игроками удавалось добиваться больших успехов на этом стадионе. Наша цель всегда одна – победа. Все будут называть их фаворитом, но у нас есть игроки, которые готовы противостоять и искренне верят в успех. Нам нужно сохранять спокойствие в атаке и контролировать мяч. В этом сезоне соперник пропускает мало. Это команда, которая старается навязать свою игру. Мы должны свести количество ошибок к минимуму, поскольку они наказывают за любую оплошность".Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук

Большим преимуществом хозяев поля будет атмосфера на их арене, которая славится очень громкими трибунами.

И для гостевых команд, впервые приезжающих сюда, обычно это становится отдельным испытанием еще до стартового свистка, на что и намекает наставник "сине-гранатовых".

"Нам следует быть готовыми к атмосфере грядущего матча, здесь она одна из наиболее ощутимых в мире. Это просто невероятно, стадион звучит потрясающе. Наш соперник гораздо лучше стал играть с топ-клубами, нам следует сохранять единство. Я всегда говорю, что доволен тем, как мы тренируемся, однако каждый матч отличается от другого. Будет трудно играть здесь, в футболе многое может меняться, мы готовы к игре".Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

По информации некоторых СМИ, "Галатасарай" заработает рекордные 5 млн долларов за один матч против каталонской дружины.

Стоимость отдельных билетов на этот топ-матч доходила до 1 520 долларов, однако это не помешало свершиться Sold Out – абсолютно все билеты были раскуплены еще задолго до события.

Домашняя арена чемпиона Турции "РАМС Парк" вмещает более 52 000 зрителей, прямую трансляцию этой встречи можно посмотреть на телеканале Qazsport (начало в 00:00 по казахстанскому времени).

Между тем сборная Казахстана собирается к поездке на V Азиатские Пара игры, которые начнутся в конце этой недели в Японии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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