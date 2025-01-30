"Барселона" упустила победу над "Аталантой" и первое место в таблице Лиги чемпионов

В ночь на 30 января каталонская "Барселона" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА не смогла дома обыграть итальянскую "Аталанту" (2:2), сообщает Zakon.kz.

Ничья со счетом 2:2 не позволила "блаугране" подняться на итоговое первое место таблицы общего этапа Лиги чемпионов.

"Знали, что "Ливерпуль" проигрывает, но было важно не потерять второе место. Нам нужна была победа, но сыграли вничью и счастливы. Конечно, хотели победить, но ничего страшного. "Барса" всегда фаворит, это лучшая команда в Европе, всегда стремимся к победе". Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль

В противостоянии с "Аталантой" у хозяев голы забили Ламин Ямаль и Араухо. У гостей отличились Эдерсон и Пашалич.

В итоге каталонский коллектив занял второе место в таблице общего этапа, набрав 19 очков, и напрямую пробился в 1/8 турнира.

А подопечные Ханса-Дитера Флика не смогли воспользоваться поражением английского "Ливерпуля" в матче с голландским ПСВ (2:3).