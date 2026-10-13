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Спорт

Зверев и Бублик выдали шикарный матч в 1/8 финала "Мастерса" в Шанхае

Теннис Матч Зверев, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 18:00 Фото: Instagram/BUBLIK
На проходящем в эти дни крупном мужском турнире категории ATP 1000 в Шанхае (Китай) определились первые четвертьфиналисты в одиночном разряде. Одну из путевок разыграли будущий лидер мирового рейтинга Александр Зверев и казахстанец Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Наш теннисист, которому организаторы дали 19-й номер посева, продемонстрировал блестящую игру в противостоянии с первой ракеткой китайского "Мастерса".

Стартовая партия этого мачта была настолько упорной, что дело дошло до тай-брейка, где удача улыбнулась немецкому игроку – 8:6.

Затем казахстанец неимоверными усилиями сумел взять вторую партию – 6:4.

Третья заключительная партия стала копией первой, где теннисисты также добрались до тай-брейка, и здесь снова успех отпраздновал Зверев (7:1), а с ним и итоговую победу.

Следующим оппонентом представителя Германии по четвертьфиналу текущего турнира будет австралиец Алекс де Минор.

Если Бублик покидает Китай, то казахстанские болельщики еще могут поболеть там за Юлию Путинцеву, которая немного ранее сегодня пробилась во второй круг WTA 1000 в Ухане.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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