Один из титулованных футболистов "Реала" переходит в "Хетафе"
Фото: Instagram/getafecf
13 октября испанский футбольный клуб Ла Лиги "Хетафе" объявил о переходе бывшего защитника мадридского "Реала" Даниэля Карвахаля, сообщает Zakon.kz.
"Темно-синие" подписали контракт с 34-летним опытным игроком до 30 июня 2027 года. Он будет выступать под 14-м номером.
"За свою карьеру Даниэль Карвахаль завоевал 29 титулов в составе "Реала" и сборной Испании, в том числе шесть побед в Лиге чемпионов УЕФА и титул чемпиона Европы 2024 года. Приветствуем Даниэля Карвахаля и желаем ему больших успехов на новом этапе карьеры. Добро пожаловать в "Колизей", Дани".Заявление ФК "Хетафе"
Весь прошлый сезон экс-капитан "Реала" провел в лазарете из-за серьезной травмы и практически не играл.
18 мая "сливочные" официально объявили, что прощаются со своим титулованным защитником.
И вот теперь Карвахаль надевает майку "городских", чтобы 20 октября дебютировать в домашнем матче испанского чемпионата против "Райо Вальекано".
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