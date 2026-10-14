Культовый футболист Вальдеррама простился со своей знаменитой прической
Южноамериканский футбольный кумир 90-х годов попросил свою жену помочь ему побрить голову и выложил результат на своей странице в социальных сетях.
В итоге Карлос Вальдеррама, известный как своим отточенным футбольным мастерством, так и великолепной прической, полностью изменил свой внешний вид.
Увидев новый образ своего бывшего коллеги Вальдеррамы по национальной сборной, его друзья высоко оценили результат работы его супруги.
65-летний "Пибе" играл за сборную Колумбии на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов, а также в пяти розыгрышах Кубка Америки.
Он дважды признавался футболистом года в Южной Америке. Единственный представитель Колумбии, вошедший в список 125 величайших футболистов FIFA.
Между тем сборная Казахстана через несколько дней начнет участие в V Азиатских Пара играх в Японии.