Культовый футболист Вальдеррама простился со своей знаменитой прической

Один из самых известных игроков в истории колумбийского и южноамериканского футбола, 65-летний Карлос Вальдеррама, сбрил свою знаменитую прическу, которая ознаменовала целую эпоху, сообщает Zakon.kz.

Южноамериканский футбольный кумир 90-х годов попросил свою жену помочь ему побрить голову и выложил результат на своей странице в социальных сетях.

В итоге Карлос Вальдеррама, известный как своим отточенным футбольным мастерством, так и великолепной прической, полностью изменил свой внешний вид.

Увидев новый образ своего бывшего коллеги Вальдеррамы по национальной сборной, его друзья высоко оценили результат работы его супруги.



65-летний "Пибе" играл за сборную Колумбии на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов, а также в пяти розыгрышах Кубка Америки.

Он дважды признавался футболистом года в Южной Америке. Единственный представитель Колумбии, вошедший в список 125 величайших футболистов FIFA.

Между тем сборная Казахстана через несколько дней начнет участие в V Азиатских Пара играх в Японии.