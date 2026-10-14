Чемпионат мира в Китае станет первым этапом отбора на Олимпиаду-2028 для тяжелоатлетов
Фото: olympic.kz
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) опубликовала предварительный список участников чемпионата мира, который пройдет в китайском городе Нинбо. На мировом первенстве Казахстан представят семь спортсменов, сообщает Zakon.kz.
Состав национальной сборной:
Мужчины
- До 75 кг: Пётр Хребтов
- До 85 кг: Алексей Чуркин, Едыге Емберды
- До 95 кг: Нургиса Адилетулы
- До 110 кг: Артём Антропов
Женщины
- До 77 кг: Аянат Жумагали
- Свыше 86 кг: Любовь Ковальчук
Чемпионат мира пройдет с 27 октября по 8 ноября. Как отметили в пресс-службе НОК РК, мировое первенство станет первым официальным этапом отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что чемпион мира Нургиса Адилетулы впервые стал призером Азиатских игр.
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