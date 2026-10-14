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Спорт

Чемпионат мира в Китае станет первым этапом отбора на Олимпиаду-2028 для тяжелоатлетов

Чемпионат мира в Китае станет первым этапом отбора на Олимпиаду-2028 для тяжелоатлетов, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 18:12 Фото: olympic.kz
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) опубликовала предварительный список участников чемпионата мира, который пройдет в китайском городе Нинбо. На мировом первенстве Казахстан представят семь спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Состав национальной сборной:

Мужчины

  • До 75 кг: Пётр Хребтов
  • До 85 кг: Алексей Чуркин, Едыге Емберды
  • До 95 кг: Нургиса Адилетулы
  • До 110 кг: Артём Антропов

Женщины

  • До 77 кг: Аянат Жумагали
  • Свыше 86 кг: Любовь Ковальчук

Чемпионат мира пройдет с 27 октября по 8 ноября. Как отметили в пресс-службе НОК РК, мировое первенство станет первым официальным этапом отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что чемпион мира Нургиса Адилетулы впервые стал призером Азиатских игр.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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