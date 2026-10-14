Чемпионат мира в Китае станет первым этапом отбора на Олимпиаду-2028 для тяжелоатлетов

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Чемпионат мира пройдет с 27 октября по 8 ноября. Как отметили в пресс-службе НОК РК, мировое первенство станет первым официальным этапом отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.