Кто представит Казахстан на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии
Фото: olympic.kz
Международная федерация гимнастики представила предварительный список участниц чемпионата мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщает Zakon.kz.
В индивидуальных соревнованиях в состав команды Казахстана вошли Акмарал Ерекешева и Айбота Ертайкызы.
В групповых упражнениях заявлены Айзере Кенес, Жасмин Жунусбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Аида Хакимжанова.
Мировое первенство пройдет с 12 по 16 августа.
Ранее сообщалось, что пять золотых медалей завоевали казахстанцы на молодежном ЧА по дзюдо в Иордании.
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