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Спорт

Кто представит Казахстан на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии

кто поедет от Казахстана на чемпионат мира по художественной гимнастике в Германию, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 22:13 Фото: olympic.kz
Международная федерация гимнастики представила предварительный список участниц чемпионата мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщает Zakon.kz.

В индивидуальных соревнованиях в состав команды Казахстана вошли Акмарал Ерекешева и Айбота Ертайкызы.

В групповых упражнениях заявлены Айзере Кенес, Жасмин Жунусбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Аида Хакимжанова.

Мировое первенство пройдет с 12 по 16 августа.

Ранее сообщалось, что пять золотых медалей завоевали казахстанцы на молодежном ЧА по дзюдо в Иордании.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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