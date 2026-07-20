Кто представит Казахстан на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии

Международная федерация гимнастики представила предварительный список участниц чемпионата мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщает Zakon.kz.

В индивидуальных соревнованиях в состав команды Казахстана вошли Акмарал Ерекешева и Айбота Ертайкызы.

В групповых упражнениях заявлены Айзере Кенес, Жасмин Жунусбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Аида Хакимжанова.

Мировое первенство пройдет с 12 по 16 августа.

Ранее сообщалось, что пять золотых медалей завоевали казахстанцы на молодежном ЧА по дзюдо в Иордании.