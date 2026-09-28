#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.88
503.61
5.24
Спорт

Чемпион мира Нургиса Адилетулы впервые стал призером Азиатских игр

Тяжелая Атлетика Серебро Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:03 Фото: telegram/olympickz
28 сентября казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы завоевал серебряную награду Азиатских игр 2026 года, которые в эти дни проходят в Японии. Для нашего 25-летнего чемпиона мира это дебютная медаль в истории Азиады, сообщает Zakon.kz.

25-летний атлет вышел на помост в весовой категории до 95 кг и в рывке показал результат 177 кг, а в толчке остановился на 217 кг.

В итоге Нургиса накопил 394 кг по сумме двух упражнений и занял второе место на нынешней Азиаде.

А победа досталось иранцу Али Алипуру, который продемонстрировал мировой рекорд в двоеборье – 398 кг (180+218). "Бронзу" увезет домой китаец Ту Йи – 384 кг (179+205).

К этому часу в копилке казахстанских штангистов три "серебра" на Азиаде-2026. Ранее на подиум поднимались Аянат Жумагали (до 77 кг) и Алексей Чуркин (до 85 кг), который еще отметился и новым мировым рекордом в рывке.

Несколько минут назад порадовал отечественных любителей бокса двукратный чемпион мира Махмуд Сабырхан, который добился выхода в полуфинал текущих состязаний.

В четвертьфинале весовой категории до 55 кг наш боксер переиграл Шин Чже Ёна (Южная Корея) – 3:1.

А накануне в Лондоне завершились матчи Кубка Лэйвера с участием Александра Бублика.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
казахстанский штангист стал чемпионом мира
21:21, 12 декабря 2024
Казахстанский штангист стал чемпионом мира
Алексей Луценко
12:26, 20 сентября 2026
Алексей Луценко принес Казахстану второе "золото" Азиатских игр
Каратист Нурканат Ажиканов стал золотым медалистом Азиады
15:41, 05 октября 2023
Каратист Нурканат Ажиканов стал чемпионом Азиатских игр
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ясмина Токсанбаева на старте забега
15:00, Сегодня
Казахстан протестует против лишения Токсанбаевой "золота" АИ и заплатит ей как за победу
Вбрасывание шайбы в матче &quot;Барыс&quot; - &quot;Нефтехимик&quot;
14:47, Сегодня
Матч "Барыса" вошёл в ТОП-5 ожидаемых матчей этой недели КХЛ
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
14:37, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Противоречивый результат супертопа
14:25, Сегодня
Нургиса Адилетулы дебютировал на Азиаде и выиграл медаль в тяжёлой атлетике за Казахстан
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: