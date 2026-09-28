Чемпион мира Нургиса Адилетулы впервые стал призером Азиатских игр

28 сентября казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы завоевал серебряную награду Азиатских игр 2026 года, которые в эти дни проходят в Японии. Для нашего 25-летнего чемпиона мира это дебютная медаль в истории Азиады, сообщает Zakon.kz.

25-летний атлет вышел на помост в весовой категории до 95 кг и в рывке показал результат 177 кг, а в толчке остановился на 217 кг.

В итоге Нургиса накопил 394 кг по сумме двух упражнений и занял второе место на нынешней Азиаде.

А победа досталось иранцу Али Алипуру, который продемонстрировал мировой рекорд в двоеборье – 398 кг (180+218). "Бронзу" увезет домой китаец Ту Йи – 384 кг (179+205).

К этому часу в копилке казахстанских штангистов три "серебра" на Азиаде-2026. Ранее на подиум поднимались Аянат Жумагали (до 77 кг) и Алексей Чуркин (до 85 кг), который еще отметился и новым мировым рекордом в рывке.

Несколько минут назад порадовал отечественных любителей бокса двукратный чемпион мира Махмуд Сабырхан, который добился выхода в полуфинал текущих состязаний.

В четвертьфинале весовой категории до 55 кг наш боксер переиграл Шин Чже Ёна (Южная Корея) – 3:1.

А накануне в Лондоне завершились матчи Кубка Лэйвера с участием Александра Бублика.