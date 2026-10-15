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Спорт

От асық ату до киберспорта: Астана принимает инклюзивные игры "Жұлдызай"

игры, Жұлдызай, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 16:14 Фото: "Жұлдызай"
В Астане проходят Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай-26", объединившие 600 юных спортсменов с особыми потребностями в возрасте от 10 до 16 лет. Впервые в программе Игр – киберспорт и блайнд-футбол, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония открытия Игр состоялась 14 октября. В столицу приехали команды со всех регионов Казахстана. Для юных атлетов участие в республиканских соревнованиях – возможность проверить свои силы, представить родной регион и получить признание своих спортивных достижений.

игры, "Жұлдызай", фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 16:14

Фото: "Жұлдызай"

На протяжении многих лет Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай" объединяют детей, тренеров и семьи из разных уголков страны. Их значение выходит за пределы соревновательных площадок: Игры мотивируют ребят регулярно заниматься спортом, помогают раскрывать способности и привлекают внимание к развитию адаптивного спорта в Казахстане. Доступ к тренировкам и соревнованиям позволяет большему числу детей становиться частью спортивной и общественной жизни.

Для детей "Жұлдызай" – одно из самых ожидаемых событий года, ради которого они ежедневно тренируются. Мы стремимся к тому, чтобы каждый юный участник поверил в свои силы, ощутил радость триумфа и прошел путь настоящего чемпиона. Каждым из наших ребят мы гордимся от чистого сердца! – отметила директор фонда "Жұлдызай" Гульхан Исабаева.
игры, Астана, "Жұлдызай", фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 16:14

Фото: "Жұлдызай"

Программа Игр включает девять видов спорта: легкую атлетику, мини-футбол, настольный теннис, асық ату, бес асық, тоғызқұмалақ, шоудаун, киберспорт и блайнд-футбол. Разнообразие дисциплин дает участникам возможность проявить скорость, выносливость, меткость, стратегическое мышление и умение работать в команде. Впервые включенный в программу блайнд-футбол расширяет возможности участия для юных спортсменов с нарушениями зрения. Появление киберспорта открывает еще одно направление, в котором ребята могут развивать навыки и добиваться результатов.

блайнд-футбол, игры, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 16:14

Фото: "Жұлдызай"

Соревнования проходят на четырех площадках столицы: в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan, Инклюзивном спортивном центре, Riviera International School и Паралимпийском тренировочном центре.

"Жұлдызай" – больше, чем соревнования. Это праздник, к которому и мы, тренеры, и наши дети готовимся на протяжении всего года. Игры дают ребятам мотивацию, закаляют спортивный характер и помогают почувствовать себя чемпионами. Мы гордимся нашими детьми и благодарны организаторам и спонсорам, благодаря которым эти соревнования проходят ежегодно, – поделились тренеры из Актюбинской области.

Национальные инклюзивные игры "Жұлдызай" включены в Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий на 2026 год, утвержденный Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

игры, бег, Астана, Жұлдызай, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 16:14

Фото: "Жұлдызай"

Организатор Игр – Общественный фонд помощи детям с особыми образовательными потребностями "Жұлдызай и К". Один из генеральных партнеров – строительный холдинг BI Group. Проведение соревнований также поддержали акиматы регионов, управления спорта и образования, спортивные федерации.

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Айсулу Омарова
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