Накануне, 22 ноября 2026 года, чемпион Испании по футболу – "Барселона" – одержал волевую победу над "Вильярреалом" со счетом 3:2, в рамках игр 13-го тура Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

В этом поединке, который прошел на легендарной арене "Камп Ноу", гости резво начали – и уже к седьмой минуте вели с преимуществом в два гола, когда отличились Таджон Бьюкенен и Тани Олувасейи.

"Блауграна" могла сократить отставание еще в первом тайме, но их лидер Ламин Ямаль не реализовал пенальти.

И все же "сине-гранатовые" добились успеха, но уже после перерыва. Сначала Жерар Мартин отыграл один мяч, затем Фермин восстановил равновесие.

Вскоре Пау Наварро отметился автоголом и подарил хозяевам поля волевую победу.

В итоге команда Ханси Флика одержала 12-ю победу из 13 возможных в текущем сезоне Ла Лиги, они проиграли только "Реалу" (1:2).

Благодаря успеху в матче с "Вильярреалом" каталонский коллектив по-прежнему возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, набрав 36 очков. За ним идут "Реал" (33) и "Атлетико" (31).

"Сливочные" в минувшие выходные дома с трудом переиграли "Сельту" (2:1), а "матрасники" на выезде были сильнее "Хетафе" (3:0).