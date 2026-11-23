"Барселона" отыграла два мяча и вырвала победу в матче с "Вильярреалом"
В этом поединке, который прошел на легендарной арене "Камп Ноу", гости резво начали – и уже к седьмой минуте вели с преимуществом в два гола, когда отличились Таджон Бьюкенен и Тани Олувасейи.
"Блауграна" могла сократить отставание еще в первом тайме, но их лидер Ламин Ямаль не реализовал пенальти.
И все же "сине-гранатовые" добились успеха, но уже после перерыва. Сначала Жерар Мартин отыграл один мяч, затем Фермин восстановил равновесие.
Вскоре Пау Наварро отметился автоголом и подарил хозяевам поля волевую победу.
В итоге команда Ханси Флика одержала 12-ю победу из 13 возможных в текущем сезоне Ла Лиги, они проиграли только "Реалу" (1:2).
Благодаря успеху в матче с "Вильярреалом" каталонский коллектив по-прежнему возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, набрав 36 очков. За ним идут "Реал" (33) и "Атлетико" (31).
"Сливочные" в минувшие выходные дома с трудом переиграли "Сельту" (2:1), а "матрасники" на выезде были сильнее "Хетафе" (3:0).