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Спорт

Давидович-Фокина стал новым королем "Мастерса" в Шанхае

Теннис Чемпион Шанхая, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 20:01 Фото: Instagram/atptour
18 октября 2026 года на кортах китайского Шанхая завершился крупный мужской теннисный турнир из категории ATP 1000 с призовым фондом в 9 415 725 долларов, где победителем в одиночном разряде стал испанец Алехандро Давидович-Фокина, сообщает Zakon.kz.

В матче за титул протяженностью почти в два с половиной часа 26-я ракетка мира обыграл своего соотечественника Рафаэля Жодара (№13 ATP) со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Тем самым 27-летний испанец с русскими корнями впервые в карьере стал победителем турнира категории "Мастерс".

Теперь в активе Давидовича-Фокины, кроме Шанхая, есть еще два титула на турнирах: ATP 250 в Мальорке (Испания) и ATP 250 в Чэнду (Китай).

Также сегодня завершился женский "тысячник" в китайском Ухане, где чемпионкой стала Майя Хвалинская (Польша), переигравшая в финале британку Сонай Картал – 2:6, 6:4, 6:2

Для Майи это первый титул на уровне WTA, завтра она станет 11-й ракеткой мира.

Между тем знаменитый футболист 90-х Карлос Вальдеррама сменил свою прическу, которая прославила его на весь мир.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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