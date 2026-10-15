Стала известна первая полуфинальная пара на "Мастерсе" в Шанхае

15 октября определились два теннисиста, которые продолжат борьбу за титул чемпиона турнира ATP 1000 на кортах китайского Шанхая, сообщает Zakon.kz.

Одну из путевок в 1/2 финала текущего "тысячника" завоевал Александр Зверев, обыграв на своем пути австралийца Алекса де Минора со счетом 6:4, 6:4

Теперь двукратный чемпион турниров "Большого шлема" за выход в финал "Мастерса" в Шанхае поспорит с Алехандро Давидович-Фокина.

"Думаю, это был значительный шаг вперед. Не знаю, что говорят цифры, но, находясь на корте, я чувствовал, что мы оба играли очень хорошо. Часто мне удавалось переигрывать Алекса в обмене ударами с задней линии, а это непросто, ведь он очень быстр и любит такое покрытие. Я чувствовал себя отлично и доволен тем, что смог прибавить по сравнению с предыдущими матчами". Александр Зверев

В свою очередь испанский теннисист вошел в четверку сильнейших практически без борьбы, так как его оппонент канадец Феликс Оже-Альяссим не доиграл встречу.

Остальные две путевки в полуфинал китайского супертурнира будут разыграны завтра, где сойдутся Даниил Медведев (Россия) – Томми Пол (США) и Каспер Рууд (Норвегия) – Рафаэль Жодар (Испания).

"Мастерс" в Шанхае завершится 18 октября. Действующим чемпионом этих соревнований является представитель Монако – Валантен Вашеро.