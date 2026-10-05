Скатов выдал прекрасный матч и вышел в финал отбора "Мастерса" в Шанхае
Третья ракетка Казахстана в первом круге данных соревнований сразился с представителем Греции – Стефаносом Сакелларидисом, которому организаторы дали 20-й номер посева.
Мало того, что соперник Скатова стоит выше по рейтингу, он еще и отличается внушительными габаритами.
Так, 22-летний грек при весе 93 кг имеет рост 198 см – с такими физическими данными и плюс к этому мощными эйсами пришлось соприкоснуться казахстанцу.
Но несмотря на все преимущества противника, уроженец Петропавловска дал ему настоящий бой и выиграл эту битву со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 31 минуту.
Далее на пути Тимофея стоит опытный австралийский теннисист и бывшая 17-я ракетка мира Бернард Томич (№185 ATP). Победитель предстоящей игры получит место в основной сетке "Мастерса" в Шанхае.
А в эти минуты на этом же турнире свой стартовый поединок в квалификации проводит наш Александр Шевченко, которому в соперники достался известный японец Иошихито Нишиока (№218 ATP).
Между тем футболисты сборной Португалии на днях оценили конфликт Роналду и его отсутствие.