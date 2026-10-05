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Спорт

Скатов выдал прекрасный матч и вышел в финал отбора "Мастерса" в Шанхае

Теннис Финал Шанхай, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 14:02 Фото: Instagram/skatov_timofey
5 октября на кортах китайского Шанхая квалификационными играми стартовал крупный мужской турнир категории ATP-1000, в одном из которых удачно сыграл казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№210 ATP), сообщает Zakon.kz.

Третья ракетка Казахстана в первом круге данных соревнований сразился с представителем Греции – Стефаносом Сакелларидисом, которому организаторы дали 20-й номер посева.

Мало того, что соперник Скатова стоит выше по рейтингу, он еще и отличается внушительными габаритами.

Так, 22-летний грек при весе 93 кг имеет рост 198 см – с такими физическими данными и плюс к этому мощными эйсами пришлось соприкоснуться казахстанцу.

Но несмотря на все преимущества противника, уроженец Петропавловска дал ему настоящий бой и выиграл эту битву со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 31 минуту.

Далее на пути Тимофея стоит опытный австралийский теннисист и бывшая 17-я ракетка мира Бернард Томич (№185 ATP). Победитель предстоящей игры получит место в основной сетке "Мастерса" в Шанхае.

А в эти минуты на этом же турнире свой стартовый поединок в квалификации проводит наш Александр Шевченко, которому в соперники достался известный японец Иошихито Нишиока (№218 ATP).

Между тем футболисты сборной Португалии на днях оценили конфликт Роналду и его отсутствие.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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