"Кайрат" с хет-триком Гуаля разгромил "Иртыш" в матче КПЛ-2026
Фото: Instagram/f.c.kairat
18 октября 2026 года завершились матчи перенесенного 23-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в одном из заключительных поединков которого алматинский "Кайрат" дома разгромил павлодарский "Иртыш" со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.
Героем этой встречи стал испанский легионер "желто-черных" Марк Гуаль, который забил в ворота гостей три гола, два из них были оформлены еще в первом тайме.
По одному мячу в составе чемпиона страны на свой счет записали Эдмилсон и Азамат Туякбаев, поставивший со штрафного красивую точку – 5:0.
После разгрома "Иртыша" команда Рафаэля Уразбахтина набрала 63 очка и со второй строчки турнирной таблицы КПЛ-2026 продолжает погоню за "Ордабасы" из Шымкента (67).
Оба коллектива разделяют четыре очка за два тура до окончания чемпионата Казахстана.
А на днях знаменитый туринский "Ювентус" возглавил список лучших команд Лиги Европы УЕФА.
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