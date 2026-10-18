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Спорт

"Кайрат" с хет-триком Гуаля разгромил "Иртыш" в матче КПЛ-2026

Футбол Хет Трик Гуаль, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 21:15 Фото: Instagram/f.c.kairat
18 октября 2026 года завершились матчи перенесенного 23-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в одном из заключительных поединков которого алматинский "Кайрат" дома разгромил павлодарский "Иртыш" со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

Героем этой встречи стал испанский легионер "желто-черных" Марк Гуаль, который забил в ворота гостей три гола, два из них были оформлены еще в первом тайме.

По одному мячу в составе чемпиона страны на свой счет записали Эдмилсон и Азамат Туякбаев, поставивший со штрафного красивую точку – 5:0.

После разгрома "Иртыша" команда Рафаэля Уразбахтина набрала 63 очка и со второй строчки турнирной таблицы КПЛ-2026 продолжает погоню за "Ордабасы" из Шымкента (67).

Оба коллектива разделяют четыре очка за два тура до окончания чемпионата Казахстана.

А на днях знаменитый туринский "Ювентус" возглавил список лучших команд Лиги Европы УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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