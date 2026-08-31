#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+18°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+18°
$
462.31
536.09
5.34
Спорт

"Кайрат" в меньшинстве обыграл на выезде "Елимай" в матче КПЛ-2026

Футбол Победа Елимай, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 21:13 Фото: Zakon.kz.
31 августа в Семее завершился заключительный матч 24-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где местный "Елимай" уступил алматинскому "Кайрату" со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

"Желто-черные" получили небольшое преимущество уже в первом тайме, когда за пару минут оформили сразу два гола.

У гостей отличились испанец Марк Гуаль и португалец Луиш Мата.

После перерыва "Кайрат" не сбавил обороты и продолжил искать моменты у ворот семейского коллектива, даже несмотря на отсутствие одного игрока.

На 75-й минуте у алматинской дружины красную карточку получил Александр Широбоков. Играя на одного футболиста меньше гости могли забить еще пару мячей, но здесь фортуна была на стороне команды Андрея Карповича.

Таким образом подопечные Рафаэля Уразбахтина набрали очередные три очка (51) и продолжают погоню за главным претендентом в чемпионской гонке – "Ордабасы" из Шымкента (55).

Обе команды пока разделяют четыре балла, плюс у алматинской дружины игра в запасе.

Большинство матчей 24-го тура КПЛ-2026 прошли в минувшие выходные, где были зафиксированы следующие результаты: "Улытау" – "Жетысу" 3:0, "Женис" – "Алтай" 1:0, "Ордабасы" – "Кызылжар" 3:0, "Кайсар" – "Окжетпес" 2:3, "Каспий" – "Тобыл" 1:0, "Иртыш" – "Актобе" 2:1, "Атырау" – "Астана" 2:3.

А накануне легендарный Роджер Федерер был включен в Зал теннисной славы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Победа Окжетпес
18:04, 31 августа 2025
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Футбол Победа Тобол
20:32, 26 июля 2025
"Кайрат" обыграл "Тобол" на выезде в матче КПЛ-2025
Футбол Матч КПЛ
20:14, 26 апреля 2026
"Кайрат" упустил победу над "Елимаем" в матче КПЛ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ФК &quot;Ордабасы&quot; после матча КПЛ
21:14, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 24 туров
ФК &quot;Кайрат&quot; после победного матча в КПЛ
20:56, Сегодня
"Кайрат" обыграл "Елимай" в центральном матче 24-го тура КПЛ
Стас Покатилов в составе &quot;Сабаха&quot;
20:55, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов провёл "сухой" матч в АПЛ
Сборная Казахстана по баскетболу
20:37, Сегодня
Сборная Казахстана пробилась во второй раунд квалификации Кубка Азии-2029 по баскетболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: