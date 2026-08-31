"Кайрат" в меньшинстве обыграл на выезде "Елимай" в матче КПЛ-2026

31 августа в Семее завершился заключительный матч 24-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где местный "Елимай" уступил алматинскому "Кайрату" со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

"Желто-черные" получили небольшое преимущество уже в первом тайме, когда за пару минут оформили сразу два гола.

У гостей отличились испанец Марк Гуаль и португалец Луиш Мата.

После перерыва "Кайрат" не сбавил обороты и продолжил искать моменты у ворот семейского коллектива, даже несмотря на отсутствие одного игрока.

На 75-й минуте у алматинской дружины красную карточку получил Александр Широбоков. Играя на одного футболиста меньше гости могли забить еще пару мячей, но здесь фортуна была на стороне команды Андрея Карповича.

Таким образом подопечные Рафаэля Уразбахтина набрали очередные три очка (51) и продолжают погоню за главным претендентом в чемпионской гонке – "Ордабасы" из Шымкента (55).

Обе команды пока разделяют четыре балла, плюс у алматинской дружины игра в запасе.

Большинство матчей 24-го тура КПЛ-2026 прошли в минувшие выходные, где были зафиксированы следующие результаты: "Улытау" – "Жетысу" 3:0, "Женис" – "Алтай" 1:0, "Ордабасы" – "Кызылжар" 3:0, "Кайсар" – "Окжетпес" 2:3, "Каспий" – "Тобыл" 1:0, "Иртыш" – "Актобе" 2:1, "Атырау" – "Астана" 2:3.

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