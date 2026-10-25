#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
451.05
504.95
5.6
Спорт

Итог матча "Актобе" – "Кайрат" определил нового чемпиона КПЛ-2026

Футбол Чемпион Ордабасы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 20:43 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Несколько минут назад в Актобе завершился футбольный матч 29-го тура казахстанской Премьер-лиги, где местный клуб с одноименным названием сыграл вничью с алматинским "Кайратом" – 2:2, сообщает Zakon.kz.

Этот результат не устроил ни одну из команд: "Актобе" выпал из борьбы за место в еврокубках, а алматинский коллектив лишился шансов защитить титул чемпиона страны.

Дело в том, что дружина Рафаэля Уразбахтина потеряла ценные очки в этой игре и упустила шанс догнать "Ордабасы" в чемпионской гонке.

Перед 29-м туром южане опережали "желто-черных" на четыре очка, поэтому любая осечка могла досрочно решить судьбу золотых медалей – что и произошло сегодня.

Здесь надо отметить, что дружина из Туркестанской области могла сама спокойно решить вопрос чемпионства еще вчера, но домашняя ничья с "Женисом" из Астаны (1:1) испортила им настроение.

После этого "Кайрату" оставался только один вариант – обыграть "Актобе" и ждать игр заключительного тура КПЛ-2026. Однако западноказахстанцы не позволили себя обыграть и лишили гостей чемпионского титула.

В итоге "Ордабасы" набрал 68 очков и досрочно стал победителем КПЛ-2026, а "алматинцам" достались серебряные медали (64).

Тем временем казахстанский специалист Константин Шафранов на днях стал главным тренером титулованного клуба КХЛ "Металлург".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Ничья Алматы
20:25, 23 мая 2026
"Кайрат" и "Кайсар" не смогли определить победителя в матче КПЛ-2026
спорт
01:02, 23 июня 2025
"Астана" переиграла "Актобе" в матче 13-го тура КПЛ
Футбол Победа Елимай
21:13, 31 августа 2026
"Кайрат" в меньшинстве обыграл на выезде "Елимай" в матче КПЛ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Шайдоров на ОИ-2026
21:23, Сегодня
Появилось видео произвольной программы Михаила Шайдорова на турнире во Франции
Вратарь &quot;Сабаха&quot; и сборной Казахстана Стас Покатилов
21:00, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана Покатилов отстоял на ноль в игре чемпионата Азербайджана
&quot;Астана&quot; - &quot;Кайсар&quot;
20:58, Сегодня
Безголевой ничьей завершился матч "Астана" - "Кайсар" в КПЛ
Исхар Курбаев с бронзовой медалью чемпионата мира по борьбе
20:22, Сегодня
Исхар Курбаев посвятил медаль чемпионата мира своему погибшему брату
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: