Итог матча "Актобе" – "Кайрат" определил нового чемпиона КПЛ-2026

Несколько минут назад в Актобе завершился футбольный матч 29-го тура казахстанской Премьер-лиги, где местный клуб с одноименным названием сыграл вничью с алматинским "Кайратом" – 2:2, сообщает Zakon.kz.

Этот результат не устроил ни одну из команд: "Актобе" выпал из борьбы за место в еврокубках, а алматинский коллектив лишился шансов защитить титул чемпиона страны.

Дело в том, что дружина Рафаэля Уразбахтина потеряла ценные очки в этой игре и упустила шанс догнать "Ордабасы" в чемпионской гонке.

Перед 29-м туром южане опережали "желто-черных" на четыре очка, поэтому любая осечка могла досрочно решить судьбу золотых медалей – что и произошло сегодня.

Здесь надо отметить, что дружина из Туркестанской области могла сама спокойно решить вопрос чемпионства еще вчера, но домашняя ничья с "Женисом" из Астаны (1:1) испортила им настроение.

После этого "Кайрату" оставался только один вариант – обыграть "Актобе" и ждать игр заключительного тура КПЛ-2026. Однако западноказахстанцы не позволили себя обыграть и лишили гостей чемпионского титула.

В итоге "Ордабасы" набрал 68 очков и досрочно стал победителем КПЛ-2026, а "алматинцам" достались серебряные медали (64).

Тем временем казахстанский специалист Константин Шафранов на днях стал главным тренером титулованного клуба КХЛ "Металлург".