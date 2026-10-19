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Спорт

Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 14:46 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах с победой на этапе Кубка мира в Касабланке, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 октября 2026 года в Telegram написал советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.

"Благодаря этому успеху наши спортсмены впервые в истории вышли на первое место в мировом командном рейтинге Международной федерации фехтования (FIE)", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам новых достижений под флагом Казахстана на самых престижных состязаниях.

В ночь на 19 октября мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге в финале одержала победу над сборной России со счетом 45:40. В составе национальной команды выступили Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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