Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах с победой на этапе Кубка мира в Касабланке, сообщает Zakon.kz.
Об этом 19 октября 2026 года в Telegram написал советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
"Благодаря этому успеху наши спортсмены впервые в истории вышли на первое место в мировом командном рейтинге Международной федерации фехтования (FIE)", – говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам новых достижений под флагом Казахстана на самых престижных состязаниях.
В ночь на 19 октября мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге в финале одержала победу над сборной России со счетом 45:40. В составе национальной команды выступили Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.
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