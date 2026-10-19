Казахстанец Дегтярев с рекордом принес второе "золото" на Пара Азиаде-2026

19 октября 2026 года на V Азиатских Пара играх в Аичи-Нагоя (Япония) казахстанский спортсмен Давид Дегтярев стал чемпионом в состязаниях по пара пауэрлифтингу, сообщает Zakon.kz.

Один из опытных и прославленных наших пара спортсменов всегда приезжал с медалями с крупных стартов.

И в этот раз он не дал усомниться в своих способностях и добыл второе "золото" для страны в рамках первого соревновательного дня Пара Азиады-2026.

Выступая в весовой категории до 54 кг, Давид поднял 190 кг и установил новый рекорд Азиатских Пара игр.

Таким образом, в копилке казахстанских пара спортсменов на данную минуту уже четыре медали, две из них высшего достоинства.

Сегодня гимн нашей страны прозвучал в честь Еркина Габбасова, который стал победителем соревнований по пара пулевой стрельбе, а Турсынай Кабыл завоевала "серебро" в пара пауэрлифтинге, подняв 104 кг в весовой категории до 41 кг.

И несколько минут назад на третье место пьедестала почета Пара Азиады-2026 поднялась дзюдоистка Альфия Тлеккабыл (до 52 кг).