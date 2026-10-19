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Спорт

Берик Асылов поздравил Еркина Габбасова с победой на Азиатских Пара играх

Берик Асыло поздравил Еркина Габбасова, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 12:34 Фото: Генеральная прокуратура
Председатель Казахстанской федерации спортивной стрельбы Берик Асылов поздравил казахстанского спортсмена Еркина Габбасова с завоеванием золотой медали на Азиатских Пара играх в Японии, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по пара пулевой стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров Еркин набрал 249,1 очка, установив новый рекорд соревнований и опередив сильнейших соперников из Южной Кореи.

Эта победа принесла Казахстану не только золотую медаль, но и лицензию на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Берик Асылов поздравил чемпиона с высоким достижением и поблагодарил за достойное представление страны на международной арене. Он также подчеркнул важность создания необходимых условий для подготовки спортсменов, в том числе обеспечения их самым современным спортивным инвентарем.

"Еркин Габбасов выразил признательность руководителю Федерации за постоянное внимание и поддержку. Особо спортсмен отметил профессиональную пневматическую винтовку WALTHER LG500 ITEC BTE, которую Берик Асылов вручил ему в августе этого года в преддверии подготовки к чемпионату. Современное спортивное оружие стало важным подспорьем в тренировочном процессе и подготовке к ответственным международным стартам", – рассказали в Генеральной прокуратуре.

Стоит отметить, что Еркин Габбасов ранее завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр. Нынешнее "золото" и новый рекорд стали очередным подтверждением его высокого мастерства, упорства и целеустремленности.

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Айсулу Омарова
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