Знаменитые теннисисты объявили о разводе после пяти лет брака

Одна из самых известных спортсменок Украины – шестая ракетка мира Элина Свитолина распространила информацию о расставании с мужем, знаменитым французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сообщает Zakon.kz.

32-летняя Элина Свитолина является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, завоевала 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2018 году становилась победительницей Итогового турнира.

"Вы не видели моих бессонных ночей, сомнений и ощущения, что я постепенно теряю себя. Гаэль видел все это, он ни на миг не отпускал мою руку. Долго боролись с этим вместе, отдавая все, что у нас было. Но некоторые битвы происходят глубоко внутри, и никакая любовь другого человека не может выиграть их за тебя. Со временем поняла, что мне нужно найти путь обратно к себе и что я не могу сделать это, оставаясь в браке. Это самая тяжелая правда, с которой мне приходилось сталкиваться, и самое сложное, что мне когда-либо приходилось говорить человеку, которого я люблю. Гаэль выслушал меня, отнесся к моим потребностям с силой и благородством, которые никогда не забуду". Элина Свитолина

40-летний Гаэль Монфис только на днях завершил свою профессиональную карьеру, которая была богата высокими результатами: он полуфиналист двух турниров Большого шлема, брал титулы на 13 соревнованиях под эгидой ATP, а в бытность игроком добирался до статуса шестой ракетки мира.

"Гаэль любил меня в моменты моей величайшей радости и в самые тяжелые времена, и я любила его всем сердцем. Вместе построили прекрасную жизнь и нам был дан самый драгоценный дар – наша дочь Скай. Она всегда будет на первом месте. Наш брак заканчивается, но наша семья – нет. Навсегда останемся ее родителями, будем рядом на каждом этапе ее жизни. Здесь нет виноватых, есть только два человека, которые глубоко любили друг друга, и история, которая меняет свою форму. Просим вас о доброте и о том, чтобы вы дали нам пространство, необходимое для исцеления. Спасибо за вашу любовь". Элина Свитолина

Элина и Гаэль состояли в браке с лета 2021 года, через год у них родилась дочь Скай.

Между тем подопечный казахстанского тренера Андрея Голубева – россиянин Даниил Медведев, который добрался до полуфинала "Мастерса" в Шанхае, сегодня прибыл в Алматы на турнир ATP 250.