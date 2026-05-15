Обидчица Рыбакиной раскрыла планы на финал "тысячника" в Риме
10-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина рассказала, что для нее действительно важно в финале "тысячника" в Риме, где она встретится с американкой Кори Гауфф, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, до этого Свитолина обыграла в полуфинале польку Игу Швёнтек.
"Мы много раз играли друг с другом, поэтому знаю, чего ожидать от ее игры, думаю, она так же хорошо знает мою. Это будет отличная битва, для меня будет важно оставаться в игре и одновременно отрабатывать некоторые тактические стратегии. Крайне важно сохранять ясность ума и стараться действовать как можно лучше", – цитирует Свитолину Ubitennis.
В четвертьфинале соревнований украинка обошла казахстанку Елену Рыбакину – 2:6, 6:4, 6:4.
