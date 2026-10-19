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Спорт

Из музея в Париже украли футболку Месси с его автографом

Футбол Кража Париж, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:55 Фото: Instagram/afaseleccion
Форма каталонской "Барселоны" с номером 10 и капитанская повязка с автографами Лионеля Месси были похищены из футбольного музея в Париже во время массовых беспорядков во Франции, сообщает Zakon.kz.

По информации Noticias Argentinas, в прошедшие выходные неизвестные люди в масках проникли в музей и забрали два исторических экспоната.

В списке украденных вещей есть футболка аргентинца и его капитанская повязка, которую он надевал во время выступлений за "блауграну".

Преступление было зафиксировано на многочисленных видео, которые быстро распространились в социальных сетях. На кадрах члены радикального коллектива Black Blocs демонстрируют рамки, в которых хранились оба спортивных раритета.

17 октября во Франции прошли массовые демонстрации против роста стоимости жизни и проблем в системе образования. В ряде городов протесты переросли в столкновения с полицией и погромы.

Согласно данным Министерства внутренних дел, по всей стране мобилизовалось около 550 000 человек, из которых 110 000 сосредоточились в Париже, а организаторы увеличили число участников призыва до более чем 800 000 по всей территории страны.

Серьезные беспорядки затмили социальные требования и оставили столицу с материальными потерями и усиленным присутствием полиции.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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