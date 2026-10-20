Пловец Кенжебек с континентальным рекордом взял "золото" Пара Азиады-2026
Фото: telegram/olympickz
20 октября 2026 года багаж казахстанский сборной пополнился пятой наградой высшего достоинства на V Азиатских Пара играх – ее добыл пловец Диас Кенжебек, сообщает Zakon.kz.
В финале соревнований по плаванию на спине на дистанции 100 метров среди мужчин в классе S10 Диас Кенжебек финишировал первым с результатом 1 минута 1,98 секунды.
Наш пара пловец побил прежний рекорд Азии, который составлял 1 минуту 3,73 секунды.
Стоит подчеркнуть, что сегодня Диас завоевал еще и серебряную медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM10, показав результат 2:21.61.
Всего в активе Кенжебека уже три приза на нынешней Пара Азиаде – днем ранее он надел "серебро" на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S10.
А сегодня ночью стартуют матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА – центральная битва пройдет в Париже. Его прямую трансляцию могут посмотреть казахстанские телезрители.
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