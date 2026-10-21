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Спорт

Казахстан завоевал четыре золотые медали за час на Пара Азиаде

Пара Азиада Бронза Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 11:03 Фото: Instagram/kazparalympics
Блестящим выступлением отметились атлеты казахстанской сборной в третий соревновательный день на V Пара Азиатских играх в Аичи-Нагоя (Япония). Наши посланцы за короткий промежуток времени добыли сразу четыре награды высшего достоинства, включая и другие медали, сообщает Zakon.kz.

21 октября 2026 года японская публика дважды аплодировала представителям казахстанского пара велоспорта.

Сначала Наиль Ермуханбет и Руслан Алиев стали чемпионами V Азиатских Пара игр, заняв первое место в индивидуальной гонке на время в классе B с результатом 34:09.17.

В этой же гонке "серебро" также досталось нам, Кирилл Ильюкевич и Глеб Бруссенский завершили дистанцию со временем 35:26.64.

Затем успех мужчин повторили Анастасия Калаус и Полина Братчикова, которые забрали "золото" текущих Игр в индивидуальной гонке с раздельным стартом в классе B (32:21.54).

В это же время на японских татами блеснули казахстанские пара дзюдоистки Актолкын Сеилбекова в группе J1 (70 кг) и Зарина Раифова в группе J2 (70кг).

Обе наши пара спортсменки выиграли свои финальные схватки и стали чемпионками Пара Азиады-2026.

На данный час в активе наших пара спортсменов в Аичи-Нагоя уже 31 награда: 9 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых. С этой коллекцией мы располагаемся на восьмой строчке общекомандного зачета.

Призовую тройку сильнейших составляют Китай (167), Узбекистан (71) и Япония (70).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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