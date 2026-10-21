"Больше не сыграю ни на одном турнире": Ига Швёнтек оставила борьбу за первенство

Девятая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек, заявила о своем решении досрочно завершить текущий сезон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, шестикратная чемпионка турниров "Большого шлема" пояснила, что последние годы были для нее крайне напряженными, и сейчас ей необходим длительный отдых для полного восстановления сил.

"Это был один из самых непростых сезонов в моей карьере, полный испытаний, перемен и уроков. Последние несколько месяцев, а точнее, даже последние пару лет, были невероятно напряженными. Я чувствую, что мне нужно отдохнуть и полностью восстановиться. Именно этим я и займусь, на этот раз отдых будет немного дольше. Я приняла решение завершить сезон на данном этапе. Это означает, что в этом году я больше не сыграю ни на одном турнире", - заявила Швёнтек в социальной сети.

До этого польская теннисистка из-за травмы левого бедра снялась с крупного турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо. В октябре этого года Швёнтек также сменила тренера, начав сотрудничество с бельгийским специалистом Вимом Фиссеттом.

Ранее стало известно, что Юлия Путинцева замерла в шаге от победы в культовом WTA 500.