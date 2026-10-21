Какими яркими матчами отличился старт третьего тура Лиги чемпионов УЕФА

Минувшей ночью прошел первый игровой день третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где было зафиксировано немало интересных встреч, а аутсайдеры турнира подарили своим болельщикам надежду на будущий прогресс, сообщает Zakon.kz.

Вся мировая футбольная общественность была прикована к Парижу, где состоялась битва ПСЖ и "Барселоны", в которой действующий чемпион только в конце матча показал, кто сейчас лучший в Европе.

Казахстанские фанаты в отсутствие "Кайрата" сейчас в Лиге чемпионов переживают за голкипера нашей сборной Стаса Покатилова, который защищает честь азербайджанского "Сабаха".

"Совы" были в шаге от небольшой сенсации, но не удержали ничью в противостоянии с легендарной немецкой "Боруссией" (1:2).

Хет-трик Фила Фодена подарил "Ман Сити" разгром над афинским АЕКом – 5:1. А вот другой британский коллектив – "Ливерпуль" – сумел избежать домашнего поражения, уступая два мяча испанскому "Вильярреалу" (4:3).

В остальных встречах первого игрового дня третьего тура Лиги чемпионов зафиксированы следующие цифры:

"Наполи" – "Буде-Глимт" – 4:3,

"Рома" – "Слован" – 4:0,

"Порту" – ПСВ – 0:1,

"Фенербахче" – "Славия" – 2:2,

"Штутгарт" – "Атлетико" – 1:1.

Оставшиеся игры третьего тура пройдут предстоящей ночью, где большой интерес вызывает сражение между "Баварией" и "Арсеналом". Прямую трансляцию матча казахстанцы смогут посмотреть на телеканале Qazsport (начало – в 23:50 21 октября).

Тем временем в прошедший уик-энд из парижского музея украли футболку Месси с его автографом и капитанскую повязку.