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Спорт

Какими яркими матчами отличился старт третьего тура Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Поражение Боруссия, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 11:57 Фото: Instagram/sabahfc
Минувшей ночью прошел первый игровой день третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где было зафиксировано немало интересных встреч, а аутсайдеры турнира подарили своим болельщикам надежду на будущий прогресс, сообщает Zakon.kz.

Вся мировая футбольная общественность была прикована к Парижу, где состоялась битва ПСЖ и "Барселоны", в которой действующий чемпион только в конце матча показал, кто сейчас лучший в Европе.

Казахстанские фанаты в отсутствие "Кайрата" сейчас в Лиге чемпионов переживают за голкипера нашей сборной Стаса Покатилова, который защищает честь азербайджанского "Сабаха".

"Совы" были в шаге от небольшой сенсации, но не удержали ничью в противостоянии с легендарной немецкой "Боруссией" (1:2).

Хет-трик Фила Фодена подарил "Ман Сити" разгром над афинским АЕКом – 5:1. А вот другой британский коллектив – "Ливерпуль" – сумел избежать домашнего поражения, уступая два мяча испанскому "Вильярреалу" (4:3).

В остальных встречах первого игрового дня третьего тура Лиги чемпионов зафиксированы следующие цифры:

  • "Наполи" – "Буде-Глимт" – 4:3,
  • "Рома" – "Слован" – 4:0,
  • "Порту" – ПСВ – 0:1,
  • "Фенербахче" – "Славия" – 2:2,
  • "Штутгарт" – "Атлетико" – 1:1.

Оставшиеся игры третьего тура пройдут предстоящей ночью, где большой интерес вызывает сражение между "Баварией" и "Арсеналом". Прямую трансляцию матча казахстанцы смогут посмотреть на телеканале Qazsport (начало – в 23:50 21 октября).

Тем временем в прошедший уик-энд из парижского музея украли футболку Месси с его автографом и капитанскую повязку.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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