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Спорт

Дзюдоист Шукурбеков добыл для Казахстана 10-е историческое "золото" Пара Азиады

Пара Азиада 10 Золото Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:07 Фото: Instagram/kaz_judoteam
21 октября на V Азиатских Пара играх в Айчи-Нагоя (Япония) казахстанский дзюдоист Журкамырза Шукурбеков завоевал золотую медаль, которая стала 10-й на нынешних соревнованиях и к тому же исторической для нашей страны, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории свыше 95 кг в классе J2 в полуфинале казахстанец одержал победу над представителем Ирана Амирхоссейном Нимрузи Навохи иппоном за 2 минуты и 50 секунд.

Ну а в решающей схватке Шукурбеков встретился с еще одним представителем Ирана – Мохаммадрезой Хейроллахзаде Варзи.

По итогам четырех минут поединка казахстанский спортсмен одержал победу оценкой юко и стал чемпионом V Азиатских Пара игр.

В итоге наши пара спортсмены за три дня текущих состязаний завоевали 10 наград высшего достоинства, что является рекордом в истории сборной Казахстана.

На данную минуту в копилке национальной команды 36 медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых.

Золотые награды стране принесли Еркин Габбасов (пара стрельба), Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Ибрагим Нурмаханулы, Бексултан Кулмырза, Актолкын Сейилбекова, Зарина Раифова, Журкамырза Шукурбеков (пара дзюдо), Диас Кенжебек (пара плавание), Наиль Ермухамбет и Анастасия Калаус (пара велоспорт).

Предыдущий лучший результат сборной Казахстана был зафиксирован в 2023 году на IV Азиатских Пара играх в китайском Ханчжоу.

Тогда отечественные спортсмены завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую медали. Всего – 41 награду.

Соревнования в Аичи-Нагоя все еще продолжаются, впереди несколько дней состязаний, поэтому наши пара спортсмены могут пополнить медальную копилку страны.

На V Пара Азиаду честь Казахстана приехали защищать 150 атлетов, розыгрыш наград продлится до 24 октября.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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