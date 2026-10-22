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Спорт

"Панатинаикос" разгромил "Кайрат" в рамках игр Лиги конференций УЕФА

Футбол Поражение Панатинаикос, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 21:52 Фото: Zakon.kz.
22 октября на Центральном стадионе Алматы прошел матч второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, где казахстанский "Кайрат" на глазах у своих зрителей был бит греческим "Панатинаикосом" со счетом 1:5, сообщает Zakon.kz.

Уничтожение алматинской дружины началось с первой атакой гостей, когда на шестой минуте Темирлана Анарбекова пробил итальянский полузащитник Висенте Таборда.

Хозяева поля могли моментально сравнять счет, но Марк Гуаль ударил мимо ворот греческой команды. Вскоре соперник удвоил свое преимущество, с пенальти был точен Сириль Дессерс.

Сразу после перерыва нигерийский форвард Дессерс оформил дубль.

Вскоре другой африканец Кингс Кангва забил четвертый гол "Панатинаикоса".

На 75-ой минуте македонец гостевой дружины Эльмин Растодер довел счет до неприличного – 0:5.

Под конец встречи многочисленные усилия "Кайрата" наконец-то увенчались успехом, голом престижа отметился Исмаил Бекболат.

Таким образом команда Рафаэля Уразбахтина потерпела первое поражение на общем этапе Лиги конференций УЕФА.

В первом туре данного турнира неделю назад чемпион Казахстана сыграл вничью (1:1) с латвийской "Ригой".

Следующий матч алматинский коллектив в еврокубках проведет 5 ноября против итальянской "Аталанты".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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