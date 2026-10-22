"Панатинаикос" разгромил "Кайрат" в рамках игр Лиги конференций УЕФА

Фото: Zakon.kz.

22 октября на Центральном стадионе Алматы прошел матч второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, где казахстанский "Кайрат" на глазах у своих зрителей был бит греческим "Панатинаикосом" со счетом 1:5, сообщает Zakon.kz.

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